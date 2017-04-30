سلطت مجلة “جون أفريك” الضوء على أحد الأعضاء البارزين في فريق حملة “إيمانويل ماكرون” المرشح بقوة لخلافة الرئيس الفرنسي الحالي، فرانسوا هولاند، حيث وصفت المجلة المغربي الأصل “منير محجوبي” بالدراع اليمنى لماكرون في حملاته الإنتخابية.

وحسب ما كشفت عنه المجلة الناطقة بالفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن منير المحجوبي، المغربي الأصل في الثلاثينيات من عمره، هو القائد الفعلي للحملة الإنتخابية خاصة “الرقمية” للمرشح لرئاسة فرنسا “إيمانويل ماكرون”.

وأضافت المجلة أن منير محجوبي، دعم سابقا الرئيس الفرنسي الحالي هولاند والمرشحة السابقة سيغولين رويال، حيث يعتبر محجوبي من الوجوه المعروفة بين السياسيين في فرنسا، حيث أنه خلال الحملة الرئاسية “لإيمانويل ماكرون”، كان محجوبي يصعد عدة مرات للمنصة للحديث والإنتقاد خاصة تصريحه الأخير حول مكافحة الإرهاب.