أصبح مرشح الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية، ”إيمانويل ماكرون”، مادة دسمة لوسائل الإعلام حول العالم، بعدما كُشِفَ عن أن زوجته “بريجيت ترونيو”، تكبره بما يقرب من 25 عاماً.

ونُشِرَ مقطع فيديو نادر على “يويتوب”، أظهر لحظة تقبيل “ماكرون” منذ 23 عاماً لمعلمته في الجامعة (بريجيت) قبل أن تصبح زوجته فيما بعد.

ونجح “ماكرون” في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، ليصبح المرشح الأقوى في الجولة الثانية للانتخابات المقرر أجراءها يوم 7 مايو المقبل.

يُشار إلى أنّ “ماكرون وبريجيت” تزوجا قبل 10 سنوات، حيث يبلغ عمر إيمانويل حاليًا 39 عامًا، بينما عمر زوجته 64 عامًا، ولها 3 أبناء و7 أحفاد من زوج سابق.