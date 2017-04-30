نشر مصريون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يلعب “الطاولة” في أحد مقاهي منطقة إمبابة.

وقال ناشطون إن علاء تناول وجبه العشاء في مطعم مجاور للمقهى مساء السبت ثم توجه إلى المقهى الشعبي ليلعب الطاولة.

وظهر علاء، في مقطع فيديو آخر، بجوار صاحب المطعم الشعبي أثناء إعداده ملوخية لنجل الرئيس الأسبق.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي حكما نهائيا أيدت بموجبه طلب إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك، علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”القصور الرئاسية”، رافضة بذلك طعنا قدمته النيابة العامة في هذا الصدد.

وكان علاء وجمال قد طلبا إخلاء سبيلهما بحجة أن المدة التي أمضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ ثورة كانون الثاني/ يناير، تغطي مدة العقوبة المحددة بثلاث سنوات.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2015 حكما بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بعد استيفاء مدة العقوبة في القضية، لكن النيابة العامة طالبت بإلغاء قرار المحكمة، وإعادة حبسهما، قائلة إنهما لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة في قضية “القصور الرئاسية”.

وأدين المتهمان بالاستيلاء على أموال الدولة في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2011، وبالتزوير في وثائق رسمية وصرف أموال من ميزانية الدولة بغير حق.

وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه، كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه (أكثر من 6.5 مليون دولار) بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة.