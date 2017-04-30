طلقت امرأة هندية زوجها بعد 3 ساعات من زواجهما لتعقد قرانها على رجل آخر في اليوم نفسه بعد أن وصفت زوجها الأول، الذي حلق له الناس شعر رأسه كعقوبة، بأنه “طماع”.

وكانت روبانا بارفين، البالغة من العمر 18 عاما، قد تزوجت من منتاج أنصاري، البالغ 26 عاما في قرية “تشاندوا” شرق الهند.

غير انه بعد مراسم الزواج، بدأ الزوج بالمطالبة بمهر ضخم وأصرّ على شراء دراجة نارية غالية الثمن.

وكان والد العروس بشير الدين أنصاري، الذي يملك فندقا، قد سبق واشترى بالفعل دراجة نارية للعريس، ولكن منتاج لم يكن راضيًا عنها وطالب بواحدة أفضل.

وطالب الجميع العريس بالتزام الهدوء وحاولوا إقناعه بقبول الدراجة لكنه استمر في التهديد بالعودة إلى بيته من دون أن يأخذ العروس معه.

واستمر الجدال بين العريس ووالد العروس طويلاً الى ان قررت العروس روبانا استدعاء قاضٍ محلي، وبموافقة عائلتها، حيث أعلنت طلاقها.

وفي وقت لاحق من الليلة نفسها، قام والد العروس بالترتيب مع رجل آخر من القرية ليتزوج ابنته.

واتصل بأسرة محمد إلياس، البالغ 25 عاما، وتم الزواج في المساء نفسه.