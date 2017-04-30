أثارت عدة كلمات قالها المواطن الأردني بسام بني هاني, جدلاً واسعاً في الاردن بعدما وجهها إلى رئيس الوزراء هاني الملقي, الأمر الذي حوله إلى نجم وبطل محلي.

وخلال خروج رئيس الوزراء الملقي من أحد المساجد في مدينة اربد شمالي المملكة تجمر الناس للمصافحة .

في الأثناء صافح المواطن بني هاني ثم توقف وقال له” مرحبا دولة الرئيس ..الناس جاعت”

لاحقا أطلق بني هاني عبارة محلية فكرتها ان الشعب الأردني إلتهم قاذوراته هذه المرة.

الحديث البسيط بين المواطن ورئيس الوزراء تحول إلى مسلسل دائم العرض على وسائط التواصل والمواطن النجم اصبح معلقا وجاذبا لأضواء الصحافة.