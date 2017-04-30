نشر موقع “بيوتي أراوند”، قائمةً بـ10 نساء سعوديات وصفهن بأنهن من أجمل نساء المملكة العربيّة السعودية، وجاءت القائمة على النحو الآتي:

1. أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي: سيدة أعمال سعودية ولدت في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض، تزوجت لفترة الوليد بن طلال قبل ان تنفصل عنه عام 2014.

تميزت بأنها الأميرة السعودية الوحيدة التي ترافق زوجها في جولاته الخارجية. وهي من أهم المطالبات بحقوق المرأة السعودية.

2.منى أبو سليمان: أول مذيعة سعودية إعلامية سعودية تظهر على الفضائيات العربية، ونالت لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراة في الأدب الإنكليزي.

3.نرمين محسن: ممثلة سعودية بدأت التمثيل عام 2010 مع الفنان السوري ياسر العظمة في مسلسل مرايا 2010.

إلا أن محسن نالت الشهرة في برنامج كوميدي سعودي قدم في رمضان 2012. وأدت عددا من الأدوار في المسلسلات الخليجية.

4.سها نويلاتي: إعلامية سعودية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.

5.نادين البدير: ابنة رجل الأعمال سليمان البدير، وتقيم في دبي، بدأت الكتابة في صحيفة عكاظ السعودية، ثم صحيفة الوطن، وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية.

تهتم بقضايا الليبرالية الاجتماعية والسياسية وبقضايا النساء في المجتمعات العربية والتحديات التي تواجههن والتمييز الذي يقع عليهن.

6.هبة جمال: بدأت مشوارها مصممة للأزياء، ظهرت في برامج نسائية كمصممة أزياء لكن حضورها شجع قنوات خليجية على منحها فرصة تقديم برامج، وتقدم حاليا برنامج يختص بقضايا النساء على إحدى القوات الخليجية.

7.ريم عبد الله: ولدت في الرياض، ودخلت عالم التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007. ثم أدت عددا من الأدوار في أعمال فنية مختلفة.

8.حنان بكر يونس (وعد): مغنية سعودية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، وأصبحت واحدة من أبرز فنانات الخليج، ودخلت عالم الأزياء والموضة.

9.وردة خان: ابنة عائلة سعودية محافظة، ولدت في مدينة جدة لأب سعودي، وأم باكستانية، تعيش في لندن، فوالدها رجل أعمال حيث يعمل في بريطانيا.

10.دينا الشهابي: ممثلة سعودية تعيش في الولايات المتحدة، ولدت في الرياض لكنها قضت معظم حياتها في دبي.