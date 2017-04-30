تداول مغردون سعوديون صورة تدوينة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين السوريين المقيمين في الرياض إلى التواصل مع الحساب الناشر “لتعيين مشرفين على أحياء مدينة الرياض.. لمعرفة السوريين في كل حي.. والتواصل لسهولة البحث والإحصاء”.

التدوينة أدت إلى موجة غضب كبيرة في أوساط المغردين السعوديين الذي اتهموا السوريين المقيمين في السعودية بمحاولة “تشكيل دولة داخل الدولة”، على حد قولهم.

ودشن مغردون هاشتاج “#سوريين_مشرفين_لأحياء_الرياض”، وهاشتاج “#السعودية_للسعوديين”، واصفين الوجود السوري في السعودية “بالاستعمار”، وقائلين إن “الوقت حان لإخراجهم من البلد”.

وقال العديد منهم إن وجود السوريين في السعودية فيه “ظلم للمواطن السعودي في وظيفته وعمله وأمنه وعيشته”.

وتساءل كثيرون عن الهدف وراء محاولة السوريين “تنظيم أنفسهم بهذا الشكل في بلد مستقر تحكمه الأنظمة”، واتهم البعض المخابرات السورية بذلك.

وذكر بعضهم أن السعودية هي “الدولة الوحيدة في العالم التي استقبلت السوريين دون أن تضعهم في مخيمات لاجئين”، وأعربوا عن خشيتهم من أن “يدفع السعوديون ثمن هذا الكرم”، على حد قولهم، ومؤكدين أن ما يجري هو عبارة عن “نار من تحت الرماد”.

بالمقابل، رفض بعض المغردين السعوديين الآراء المذكورة قائلين إن “التعميم غير مقبول”.

وأشار هؤلاء إلى أن “هناك سوريين في السعودية يبحثون عن رزقهم ويحترمون البلد وقوانينها”.

وظهر هاشتاج “#سوريين_مشرفين_لأحياء_الرياض” في نحو 33 ألف تغريدة، وهاشتاج “#السعودية_للسعوديين” في أكثر من 4 آلاف تغريدة.