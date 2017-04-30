أصيبت فتاة مصرية في العقد الثالث من العمر، بكسور وجروح خطيرة، بعد أن ألقت نفسها من الطابق الرابع بإحدى العمارات في منطقة التجمع الأول بالقاهرة هربًا من ممارسة “الجنس الجماعي” مع خليجيين رغم اتفاقها معهم قبل قدومها بمقابل مادي.

وبيّنت التحريات أن الفتاة اتفقت مع 3 شباب خليجيين على ممارسة الرذيلة مع الثلاثة بشكل فردي إلا أنه عند وصولها للشقة فوجئت بإصرارهم على ممارسة الرذيلة معها جماعيًا.

وفضلت الفتاة إلقاء نفسها من شرفة الشقة هربًا من إصرارهم على ممارسة الرذيلة معها في وقت واحد ما أثار خوفها.

وتولت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة التحقيق في الواقعة حيث قررت سماع أقوال الفتاة بمجرد تماثلها للشفاء لمطابقة أقوالها بما جاء في محضر التحريات وسماع أقوال الشبان الخليجيين.