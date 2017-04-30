أعرب الأكاديمي الإماراتي المعارض، سالم المنهالي عن تضامنه مع الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي ووقوفه بجانبه في وجه الهجمة الشرسة التي يشنها عليه “ضاحي خلفان” وانصار الرئيس المخلوع صالح و”نبيحة عيال زايد ودحلان”، وذلك على إثر إقالة الرئيس هادي لرجال الإمارات في عدن.

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو أن #ضاحي_خلفان يظن أن الرئيس هادي موظفا لدى أبو ظبي.. ويريد أن يملي عليه ما يفعل.. خسئت يا خرفان #خلفان_يسيئ_للرئيس_هادي”.

يبدو أن #ضاحي_خلفان يظن أن الرئيس هادي موظفا لدى أبو ظبي.. ويريد أن يملي عليه ما يفعل.. خسئت يا خرفان#خلفان_يسيئ_للرئيس_هادي — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ضاحي والحوثيين وأنصار صالح وبعص الاماراتيين والمصريين نبيحة #عيال_زايد و #محمد_دحلان يشتركون في الهجوم على هادي #خلفان_يسيئ_للرئيس_هادي”.

ضاحي والحوثيين وأنصار صالح وبعص الاماراتيين والمصريين نبيحة #عيال_زايد و #محمد_دحلان يشتركون في الهجوم على هادي #خلفان_يسيئ_للرئيس_هادي — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 30, 2017

وكان الرئيس هادي قد أصدر مساء الخميس الماضي قرارات جمهورية قضت بإقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وتعيين عبد العزيز المفلحي خلفًا له، كما أعفى وزير الدولة هاني بن بريك وأحاله للتحقيق، وعين وزراء جددًا في حكومة بن دغر وأعضاء في مجلس الشورى.

ويعتبر اللواء الزبيدي والوزير بن بريك رجلي الإمارات في عدن، ويدينان بالولاء الكامل لها، وإقالتهما تسببت في غضب الإمارات المسيطرة على المدينة منذ تحريرها من ميليشيا الحوثي قبل عامين.