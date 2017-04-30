أكد رئيس ، الدكتور يوسف ، على أن الإسلام هو الشبيل الوحيد لنهضة الأمة، مطالبا من أسماهم بـ”العقلاء” أن يعترفوا بهذه الحقيقة، حتى لا تظل في صراع دائم.

 

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الإسلام هو قَدَر أمتنا ولا نهضة لها بغيره كما أثبت ذلك والواقع ولابد للعقلاء أن يعترفوا بهذه الحقيقة وإلا ظلت قوى الأمة في صراع دائم”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى في أبيات شعرية:” يا ناشدا للهدى في معذرة.. إن الهدى حيث وحي الله قد هبطا ..من رام شهدا فإن مصدره ..ومَن بغى فليطلب له الرقطا!”.