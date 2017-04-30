أكد رئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، على أن الإسلام هو الشبيل الوحيد لنهضة الأمة، مطالبا من أسماهم بـ”العقلاء” أن يعترفوا بهذه الحقيقة، حتى لا تظل الأمة الإسلامية في صراع دائم.

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الإسلام هو قَدَر أمتنا ولا نهضة لها بغيره كما أثبت ذلك التاريخ والواقع ولابد للعقلاء أن يعترفوا بهذه الحقيقة وإلا ظلت قوى الأمة في صراع دائم”.

الإسلام هو قَدَر أمتنا ولا نهضة لها بغيره كما أثبت ذلك التاريخ والواقع ولابد للعقلاء أن يعترفوا بهذه الحقيقة وإلا ظلت قوى الأمة في صراع دائم — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى في أبيات شعرية:” يا ناشدا للهدى في الغرب معذرة.. إن الهدى حيث وحي الله قد هبطا ..من رام شهدا فإن النحل مصدره ..ومَن بغى السم فليطلب له الرقطا!”.