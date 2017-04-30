تجاهل الداعية المصري والقيادي في الإخوان المسلمين “وجدي غنيم” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبته بالإعدام شنقًا، ولم يعر الحكم اهتمامًا.

وقال “غنيم” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} التحريم: 6”.

قال الله تعالى

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ… https://t.co/MrZZT13pfK — وجدي غنيم (@WagdiGhoneim) April 30, 2017

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، قد قضت بمعاقبة 3 متهمين من بينهم “وجدى غنيم” بالإعدام شنقًا، كما عاقبت المحكمة 4 آخرين بالسجن المؤبد، في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية