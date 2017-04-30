تجاهل الداعية المصري والقيادي في ” الحكم الصادر من محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبته بالإعدام شنقًا، ولم يعر الحكم اهتمامًا.

 

وقال “غنيم” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} التحريم: 6”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، قد قضت بمعاقبة 3 متهمين من بينهم “وجدى غنيم” بالإعدام شنقًا، كما عاقبت المحكمة 4 آخرين بالسجن المؤبد، في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية