تعتبر وجبة الشعيرية الخفيفة، سريعة التحضير، التي تُستورد خصيصاً من الصين، الوجبة المفضلة لدى زعيم كوري الشمالية “كيم جونغ اون”، غير أنه بات مهدداً بالحرمان من تناول وجبته تلك، بسبب العقوبات والمقاطعة التي تلوّح ضده.

وقال مصدر لموقع (Express.co.uk ) إن “كيم” من المدمنين منذ سنوات على تناول وجبة الشعيرية سريعة التحضير، والتي يتم استيرادها له من الصين.

ويشير الموقع إلى ما قاله الطاهي (كينجى فوجيموتو)، والذي عَمِلَ كطاهٍ لـ”السوشي” لدى والد “كيم” لمدة 13 عاما، أن الأخير يحبّ الجبن السويسري، وشرائح اللحم، وحساء زعانف القرش، ومشروب الكونياك الفرنسية.

وتصاعد التوتر بين كوريا الشمالية وأمريكا مؤخراً، على خلفية برنامج بيونغ يانغ الصاروخي، فبينما يجري زعيم كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحية، ويطلق صواريخ باليستية تجريبية، ويهدد بمحو الولايات المتحدة، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وقد حذرت كوريا الشمالية من انها “مستعدة للرد على أي هجوم عليها بأي طريقة تريدها الولايات المتحدة”.