تعتبر الشعيرية الخفيفة، سريعة التحضير، التي تُستورد خصيصاً من الصين، الوجبة المفضلة لدى زعيم كوري الشمالية “”، غير أنه بات مهدداً بالحرمان من تناول وجبته تلك، بسبب العقوبات والمقاطعة التي تلوّح ضده.

 

وقال مصدر لموقع (Express.co.uk ) إن “كيم” من المدمنين منذ سنوات على تناول وجبة ، والتي يتم استيرادها له من الصين.

 

ويشير الموقع إلى ما قاله الطاهي (كينجى فوجيموتو)، والذي عَمِلَ كطاهٍ لـ”السوشي” لدى والد “كيم” لمدة 13 عاما، أن الأخير يحبّ الجبن السويسري، وشرائح اللحم، وحساء زعانف القرش، ومشروب الكونياك الفرنسية.

وتصاعد التوتر بين وأمريكا مؤخراً، على خلفية برنامج بيونغ يانغ الصاروخي، فبينما يجري زعيم مناورات بالذخيرة الحية، ويطلق باليستية تجريبية، ويهدد بمحو الولايات المتحدة، يرى دونالد أنه من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية.

 

وقد حذرت كوريا الشمالية من انها “مستعدة للرد على أي هجوم عليها بأي طريقة تريدها الولايات المتحدة”.

 