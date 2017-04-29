وجه الإعلامي اليمني الجنوبي، والمذيع بقناة “العربية” الموالي للإمارات، عادل اليافعي، انتقادات لاذعة للرئيس اليمني ، على إثر إطارحة الاخير برجال في وزير الدولة ومحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، متهما هادي بالسكوت عن تهريب السلاح من رجال المخلوع علي عبد الله صالح من سلطنة عمان.

 

وقال “اليافعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رجال عفاش مسيطرين على ومنها يزودون بالسلاح المهرب والمؤن ومنفذ الوديعة مع هاشم الاحمر يتقاسم الايرادات مع ،هل سمعتم هادي؟”.

 

وأضاف مكيلا المديح برجالات الإمارات المقالين قائلا: “بينما قاسم سليماني ينتظر زربيان عدن بفارغ الصبر،كان ورجاله هاربين والزبيدي وهاني بن بريك ورجالهما يقاتلون بشراسة في عدن والضالع”.

 

يشار إلى أن المهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية وثاني أكبر المحافظات في البلاد بعد  وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان تقع محافظة المهرة إلى الشرق من العاصمة صنعاء، ويطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن، وتبعد عن العاصمة بحدود (1318) كيلو متراً، ويشكل سكانها ما نسبته (0.5%) من أجمالي سكان الجمهورية.