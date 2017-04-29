وجه الإعلامي اليمني الجنوبي، والمذيع بقناة “العربية” الموالي للإمارات، عادل اليافعي، انتقادات لاذعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على إثر إطارحة الاخير برجال الإمارات في اليمن وزير الدولة هاني بن بريك ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، متهما هادي بالسكوت عن تهريب السلاح من رجال المخلوع علي عبد الله صالح من سلطنة عمان.

وقال “اليافعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رجال عفاش مسيطرين على المهرة ومنها يزودون الحوثي بالسلاح المهرب والمؤن ومنفذ الوديعة مع هاشم الاحمر يتقاسم الايرادات مع صنعاء،هل سمعتم هادي؟”.

رجال عفاش مسيطرين على المهرة ومنها يزودون الحوثي بالسلاح المهرب والمؤن ومنفذ الوديعة مع هاشم الاحمر يتقاسم الايرادات مع صنعاء،هل سمعتم هادي؟ — عادل اليافعي (@adel_alyafeii) April 29, 2017

وأضاف مكيلا المديح برجالات الإمارات المقالين قائلا: “بينما قاسم سليماني ينتظر زربيان عدن بفارغ الصبر،كان علي محسن ورجاله هاربين والزبيدي وهاني بن بريك ورجالهما يقاتلون بشراسة في عدن والضالع”.

بينما قاسم سليماني ينتظر زربيان عدن بفارغ الصبر،كان علي محسن ورجاله هاربين والزبيدي وهاني بن بريك ورجالهما يقاتلون بشراسة في عدن والضالع👍🏼 — عادل اليافعي (@adel_alyafeii) April 29, 2017

يشار إلى أن المهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية وثاني أكبر المحافظات في البلاد بعد حضرموت وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان تقع محافظة المهرة إلى الشرق من العاصمة صنعاء، ويطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن، وتبعد عن العاصمة بحدود (1318) كيلو متراً، ويشكل سكانها ما نسبته (0.5%) من أجمالي سكان الجمهورية.