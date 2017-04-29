كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن الشهيد التونسي محمد الزواري أنجز مع فريق التصنيع 30 طائرة بدون طيار قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وقال متحدث باسم القسام في برنامج (ما خفي أعظم) على قناة الجزيرة القطرية: “إنه مع العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2008 كان لفريق بقيادة المهندس القائد محمد الزواري قد أتم مر حلة التصنيع بإنجاز 30 طائرة بدون طيار”.

واغتال الموساد الإسرائيلي المهندس الزواري يوم 15/12/2016 في مدينة صفاقس، وهو أحد القادة المشرفين على مشروع طائرات الأبابيل القسامية .

وعقب استشهاده، قالت كتائب القسام :”لن يؤثر استشهاد المهندس على مسيرتنا المباركة في الإعداد والتطوير، واستثمار كل الطاقات الممكنة في معركتنا المتواصلة مع عدونا الغاصب”.