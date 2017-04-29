شنَّ الكاتب والباحث الكويتي، الدكتور فايز النشوان، هجوما عنيفا على الإمارات ودعوتها لإنفصال اليمن الجنوبي عن الشمالي، مشيدا بقرار الرئيس اليمني الذي أطاح برجال الإمارات هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي، مؤكدا بأن من يعمل على تقسيم اليمن هو حوثي آخر.

وقال “النشواني” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حسناً فعل الرئيس اليمني باقالة مؤيدي انفصال اليمن من حكومته وعلى هذا النهج يجب أن تكون ارادة كل اليمنيين في التمسك بوحدة اليمن ولو مرحلياً”.

حسناً فعل الرئيس اليمني باقالة مؤيدي انفصال اليمن من حكومته وعلى هذا النهج يجب أن تكون ارادة كل اليمنيين في التمسك بوحدة اليمن ولو مرحلياً — د. فايز النشوان (@DrAlnashwan) April 29, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” من يدعو لإنفصال جنوب اليمن عن شماله في هذا الوقت العصيب هو حوثي آخر يُنفذ أجندة ايران بتقسيم اليمن ولابد من تأجيل هذا المطلب حتى تتحرر اليمن”.

من يدعو لإنفصال جنوب اليمن عن شماله في هذا الوقت العصيب هو حوثي آخر يُنفذ أجندة ايران بتقسيم اليمن ولابد من تأجيل هذا المطلب حتى تتحرر اليمن — د. فايز النشوان (@DrAlnashwan) April 29, 2017

يشار إلى أن الإمارات تجند الكثير من كتابها وأقلامها المأجورة للدفاع عن حق الجنوبيين في وطن مستقل بعد توحدهم مع الشماليين عام 1991، وكذلك عن طريق دعم موالين لها ولفكرتها في اليمن وعلى رأسهم “بن بريك” و”عيدروس” اللذين أقالهما عبد ربه منصور هادي.