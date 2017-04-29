شنَّ الكاتب والباحث الكويتي، الدكتور فايز النشوان، هجوما عنيفا على ودعوتها لإنفصال الجنوبي عن الشمالي، مشيدا بقرار الذي أطاح برجال الإمارات وعيدروس الزبيدي، مؤكدا بأن من يعمل على تقسيم اليمن هو حوثي آخر.

 

وقال “النشواني” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حسناً فعل الرئيس اليمني باقالة مؤيدي انفصال اليمن من حكومته وعلى هذا النهج يجب أن تكون ارادة كل اليمنيين في التمسك بوحدة اليمن ولو مرحلياً”.

 

واضاف في تغريدة أخرى: ” من يدعو لإنفصال جنوب اليمن عن شماله في هذا الوقت العصيب هو حوثي آخر يُنفذ أجندة بتقسيم اليمن ولابد من تأجيل هذا المطلب حتى تتحرر اليمن”.

 

يشار إلى أن الإمارات تجند الكثير من كتابها وأقلامها المأجورة للدفاع عن حق في وطن مستقل بعد توحدهم مع الشماليين عام 1991، وكذلك عن طريق دعم موالين لها ولفكرتها في اليمن وعلى رأسهم “بن بريك” و”عيدروس” اللذين أقالهما .