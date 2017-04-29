تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مثير عن القوات الخاصة الجزائرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن القوات الخاصة الجزائرية هي وحدات في الجيش تابعة للقوات البرية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي، تلقوا تدريبات خاصة من جميع النواحي القتالية لغرض التدخل السريع.

وتعود النواة الأولى للقوات الخاصة الجزائرية الى حرب تحرير الجزائر كباقي اصناف القوات المسلحة الجزائرية التي ولدت جميعها أثناء المعركة، في سنة 1957، موضحا الفيديو أن اولى أفواج “الكوماندوز” التي تمت تأسيسها وتدريبها بدأت لمواجهة قوات الفرقة العاشرة المظلية الفرنسية ولتنفيذ العمليات الخاصة ضد الاهداف المختارة للاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال في نهاية الستينات تم تأسيس المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة.

وأنشأت المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة من قوات البرية سنة 1963، وكانت تسمى مركز تدريب المغاوير سكيكدة، وفي سنة 1971، نقلت إلى بسكرة باسم مركز تكوين القوات المحمولة جوا.

في سنة 1975، في إطار تطوير وحدات الجيش الوطني الشعبي، غير اسمها إلى مدرسة القوات المحمولة جوا، وبعدها سنة 1991، في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة غير اسمها إلى المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة.