تعرّض مُقدّم البرامج اللبناني سلام الزعتري إلى حادثٍ مؤسفٍ خلال تصويره مشاهد لبرنامجه “BBCHI”.

وكان سلام يُمثّل مشهداً يظهر فيه وهو يشنق نفسه ليُجسّد المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني بطريقةٍ ساخرة لكنّ التمثيليّة تحوّلت إلى حقيقة وإذ به يُنقل إلى المستشفى للعلاج، وقد أجرى عملية جراحية في يديه، إذ كسرت إحداهما وجُلطت الأخرى.

و انتشرت صورتان إحداها للزعتري وهو يشنق نفسه، وأخرى وهو على سرير بأحد المستشفيات وبجواره زوجته.

وقررت قناة LBCI توقيف هذا الموسم من البرنامج، على أن يعود مرة أخرى بعد رمضان 2017 في موسمٍ جديد، على الرّغم من أن البرنامج كان يتبقى له 4 حلقات فقط في الموسم الحالي.