كشفت دراسة جديدة، أجراها الباحثون في جامعة “كانساس” الأمريكية، أن ثماني من كل عشر نساء، قد اصطنعن الشعور بهزة الجماع خلال ممارسة العلاقة الحميمة مع أزواجهن!.

وتبيّن لعلماء النفس في دراساتهم، أن هناك 143 سبباً مذهلاً دفع النسوة الى “تمثيل” الحصول على هزّة الجماع، كان أبرزها الشعور بالملل من العلاقة.

وأجرى الباحثون ثلاث دراسات على مجموعة مكونة من 1600 رجل وامرأة، حيث تدعي نسبة 64 في المائة من الرجال والنساء أنهم وصلوا الى الذروة في العلاقة الجنسيّة، بينما وقالت أكثر من نصف النساء إنهن يفعلن ذلك بانتظام.

وقال الأستاذ “أومري جيلاث”، المشارك في الدراسات: “يرتبط (تزوير) هزات الجماع مع العجز الجنسي والمشاكل الزوجية. وهذه النتائج يمكن أن تساعد الأطباء في علاج هذه المشكلة”.