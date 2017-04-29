الدمار الذي تسبب به أم القنابل الامريكية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطعاً مصوراً، من داخل موقع شبكة الأنفاق التابعة لتنظيم “داعش” في “اشين” بولاية “ننغرهار” بافغانستان، والتي استهدفها سلاح الجو الامريكيّ لأول مرة بـ”أم القنابل”، في الـ13 أبريل الجاري.

وتُظهر الصور آثار الدمار الهائل في المباني بالمنطقة، مع حفر كبيرة في الأرض، ومنازل أصبحت أثراً بعد عين، بفعل “أم القنابل”.

ويظهر أحد ضابط الشرطة الأفغان وهو يلتقط بندقية تالفة عن الأرض، لمعرفة ما اذا كان يمكنها اطلاق النار.

ولم تظهر أي جثث واضحة في المكان، وفقا لما ذكره شهود رويترز.

وعلى بعد مئات الامتار من مكان سقوط “أم القنابل”، اكتشف الجنود الافغان نفقاً كبيراً حُفِرَ تحت أحد المنازل.

يُشار إلى أن البنتاغون أعلن أن الجيش الأميركي ألقى، أكبر قنبلة غير نووية على شبكة أنفاق تابعة لتنظيم داعش في أفغانستان، وأدى ذلك إلى مقتل 36 من عناصر تنظيم داعش.

وذكرت القوات الأميركية في افغانستان في بيان أن قنبلة “جي بي يو-43/بي” القوية جدا استهدفت “شبكة أنفاق” في منطقة اشين في ولاية ننغرهار.

وذكرت قناة “سي إن إن” الأميركية أن وزن القنبلة “غير النووية” يبلغ 21000 باوند.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن القنبلة ألقيت من طائرة نقل أم-سي130.

ويطلق على هذه القنبلة تسمية “أم القنابل” وتم تطويرها بسرعة العامين 2002-2003 على خلفية الاجتياح الأميركي للعراق.

وأفاد الجيش أن التجربة الأخيرة لهذه القنبلة جرت العام 2003.

