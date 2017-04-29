أشاد المفكر الكويتي الكبير، الدكتور عبد الله النفيسي بالتعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي اطاح من خلاله برجال الإمارات هاني بن بريك وزير الدولة، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، واصفا الخطوة بالإتجاه الصحيح.

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إطاحة الرئيس بأذرع دولة ( الطرف) في اليمن خطوه نحو الصحيح نشكره عليها . متى صنعاء ؟ متى صنعاء؟ متى صنعاء ؟”.

إطاحة الرئيس بأذرع دولة ( الطرف) في اليمن خطوه نحو الصحيح نشكره عليها . متى صنعاء ؟ متى صنعاء؟ متى صنعاء ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 28, 2017

يشار إلى أن ووزير الدولة المقال “بن بريك” هو في نفس الوقت مسؤول قوات “الحزام الأمني” ومن أشد الموالين للإمارات، كما أنه أول وزير يمني في عهد “هادي” يقال من منصبه ويحال للتحقيق.

كما جاء تغيير “الزبيدي” الموالي للإمارات أيضا، عقب خلافات مع الحكومة الشرعية، آخرها ما حدث أول أمس الخميس، بعد احتجاز قائد اللواء الرابع (حماية رئاسية)، العميد “مهران القباطي” الموالي لـ”هادي” والمقرب من السعودية، في مطار عدن الدولي لمدة 4 ساعات، ومنعه من دخول المحافظة وإجباره على العودة إلى الرياض‎‎، حيث نقلته طائرة عسكرية سعودية.

ويُتهم “الزبيدي” بعدم تعاونه مع الحكومة الشرعية وتنفيذ أوامرها، وبأنه يعمل بشكل مباشر بتوجيهات من دولة الإمارات.