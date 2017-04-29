أشاد المفكر الكويتي الكبير، الدكتور بالتعديل الوزاري الذي أجراه ، والذي اطاح من خلاله برجال وزير الدولة، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، واصفا الخطوة بالإتجاه الصحيح.

 

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إطاحة الرئيس بأذرع دولة ( الطرف) في خطوه نحو الصحيح نشكره عليها . متى ؟ متى ؟ متى ؟”.

 

يشار إلى أن ووزير الدولة المقال “بن بريك” هو في نفس الوقت مسؤول قوات “الحزام الأمني” ومن أشد الموالين للإمارات، كما أنه أول وزير يمني في عهد “هادي” يقال من منصبه ويحال للتحقيق.

 

كما جاء تغيير “الزبيدي” الموالي للإمارات أيضا، عقب خلافات مع ، آخرها ما حدث أول أمس الخميس، بعد احتجاز قائد اللواء الرابع (حماية رئاسية)، العميد “مهران القباطي” الموالي لـ”هادي” والمقرب من ، في مطار عدن الدولي لمدة 4 ساعات، ومنعه من دخول المحافظة وإجباره على العودة إلى ‎‎، حيث نقلته طائرة عسكرية سعودية.

 

ويُتهم “الزبيدي” بعدم تعاونه مع الحكومة الشرعية وتنفيذ أوامرها، وبأنه يعمل بشكل مباشر بتوجيهات من دولة الإمارات.

 