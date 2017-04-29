شددت دولة الكويت، الرقابة على المحاصيل الزراعية، القادمة من الأردن، بعد قرارات مماثلة من الإمارات وقطر، حسبما أوردته صحيفة “القبس″، الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن لجنة سلامة الأغذية، في الكويت، قولها، إنها شددت الرقابة على جميع الخضروات الواردة من الأردن، ودول عربية أخرى.

وأوضحت أن اللجنة قررت، أخذ عينات من جميع الخضروات الواردة للتأكد من نسبة المبيدات فيها، وعلى ضوء النتائج سيتخذ القرار، موضحا أن تقرير اللجنة سيصدر خلال يومين.

وبررت الإمارات وقطر قرار الحظر بـ “ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به في إرساليات الخضار والفواكه الأردنية، خاصة في محاصيل الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس بكل أنواعه وأصنافه”.

وكانت الحكومة الأردنية، شكلت لجنة وزارية، الأربعاء الماضي، لمتابعة المنتوجات الزراعية والمختبرات الفاحصة لها للتدقيق في سلامتها وتحسين مواصفاتها.