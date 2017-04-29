شنَّ الإعلامي اليمني، مروان الطارب، هجوما شديدا على نائب رئيس شرطة الفريق ، وذلك على إثر مهاجمة الاخير للرئيس اليمني الشرعي ، لإطاحته برجال وعيدروس الزبيدي.

 

وقال “الطارب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الفريق الركن #ضاحي خلفان.. تحية طيبة وبعد.. نذكركم بأن #هادي هو رئيس الجمهورية اليمنية وليس موظف في . وشكراً”.

 

وكان ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قد طالب بتغيير  عبد ربه منصور هادي،  بعد ساعات من إقالته لمسؤولين يمنيين محسوبين على الإمارات.

 

وقال خلفان “إن إبعاد هادي ضرورة ملحة لأمن  والمنطقة بأسرها، مضيفاً أن “ بحاجة إلى قائد يجمع ولا  يفرق”.

 

وكان الرئيس اليمني أصدر ليل الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قراراً قضى بإقالة هاني بن بريك من منصبه كوزير  للدولة وإحالته إلى التحقيق.

 

كما تضمنت قرارات أصدرها الرئيس اليمني، إبعاد عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن وتعيينه سفيراً بالخارجية، المحسوب على الإمارات.

 