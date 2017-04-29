شنَّ الإعلامي اليمني، مروان الطارب، هجوما شديدا على نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، وذلك على إثر مهاجمة الاخير للرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، لإطاحته برجال الإمارات هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي.

وقال “الطارب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الفريق الركن #ضاحي خلفان.. تحية طيبة وبعد.. نذكركم بأن #هادي هو رئيس الجمهورية اليمنية وليس موظف في برج خليفة. وشكراً”.

الفريق الركن #ضاحي خلفان

👈تحية طيبة وبعد👇

نذكركم بأن #هادي هو رئيس الجمهورية اليمنية وليس موظف في برج خليفة.

وشكراً#خلفان_يسيئ_للرئيس_هادي — Marwan Altareb (@M_altareb) April 29, 2017

وكان ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قد طالب بتغيير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد ساعات من إقالته لمسؤولين يمنيين محسوبين على الإمارات.

وقال خلفان “إن إبعاد هادي ضرورة ملحة لأمن اليمن والمنطقة بأسرها، مضيفاً أن “اليمن بحاجة إلى قائد يجمع ولا يفرق”.

وكان الرئيس اليمني أصدر ليل الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قراراً قضى بإقالة هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة وإحالته إلى التحقيق.

كما تضمنت قرارات أصدرها الرئيس اليمني، إبعاد عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن وتعيينه سفيراً بالخارجية، المحسوب على الإمارات.