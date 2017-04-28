رئيس الحكومة المغربية وهو في صالون الحلاقة

تداول نشطاء مغاربة، عبر تطبيق واتساب مقطع فيديو للدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية وهو في صالون الحلاقة.

الفيديو بحسب صوت التلفزيون المسموع فيه يعود إلى مرحلة الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي.

ونجح العثماني في الفوز بمقعد نائب في البرلمان المغربي في تشريعيات الخريف الماضي عن الدائرة الانتخابية في مدينة المحمدية.

ولا يزال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يقطن في فيلته في حي السلام في الرباط فيما بإمكانه وفق الأعراف الحكومية الانتقال للسكن في فيلا فاخرة في حي راقٍ آخر.