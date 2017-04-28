تداول نشطاء مغاربة، عبر تطبيق واتساب مقطع فيديو للدكتور ، وهو في .

 

الفيديو بحسب صوت التلفزيون المسموع فيه يعود إلى مرحلة الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي.

 

ونجح العثماني في الفوز بمقعد نائب في في تشريعيات الخريف الماضي عن الدائرة الانتخابية في مدينة المحمدية.

 

ولا يزال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يقطن في فيلته في حي السلام في الرباط فيما بإمكانه وفق الأعراف الحكومية الانتقال للسكن في فيلا فاخرة في حي راقٍ آخر.