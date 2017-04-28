كشف تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” سرّ الزر الأحمر الذي يملكه الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب على سطح مكتب “الريسولوت” الأثري.

حقيقة هذا الزرّ ان “ترامب” يستخدمه ليمدّه بمشروبات الصودا مثل الكوكاكولا. وقد اكتشفت الوكالة ذلك بعد زيارة لها في المكتب البيضاوي في الـ23 من أبريل/نيسان الحالي.

ولاحظت جولي بيس، مراسلة أسوشيتد بريس، أنه بالضغط على الزر الأحمر الموجود على سطح المكتب، والذي استخدمه الرؤساء الأميركيون عقوداً، يظهر كبير الخدم في البيت الأبيض حاملاً مشروب كوكاكولا للرئيس.

قد يكون الهدف من الزر الأحمر مفاجئاً للكثيرين، لكن حب ترامب للوجبات السريعة يجب ألا يكون مفاجئاً على الإطلاق، فخلال السنوات الماضية، ظهر ترامب في إعلانات التلفاز لشركات متعددة؛ مثل: بيتزا هت، وأوريو كوكيز.

حتى صوره خلال حملته الرئاسية الأخيرة ظهر فيها منقضّاً على وجبة كنتاكي، وصورة أخرى له ومعه وعاء من التاكو.

أما بالنسبة للصودا، فربما يكون متردداً بخصوص حبه أو كرهه لها؛ إذ شوهد وهو يقوم بالأمرين، يشربها أحياناً، ويسخر ممن يشربونها أحياناً أخرى.بحسب “هافينغتون بوست”

إذ كتب في تغريدة له في 2012: “لم أرَ قط شخصاً نحيلاً يشرب كوكاكولا دايت”. وفي تغريدة أخرى في العام نفسه، نعت منتجات كوكاكولا بـ”القمامة”.