رجل يحاول الانتحار من أعلى جسر

نجح رجال الشرطة في منع رجلٍ من الانتحار من أعلى جسرٍ بالقرب من منطقة “غولدرس غرين”، شمال لندن.

وتُظهر الصور الرجل وقد سيطر عليه المارة وقاموا بربطه بحبل في حماية الجسر الحديدية؛ لمنعه من القفز، لحين وصول ضباط الشرطة .

وأمضى المارة والشرطة ساعتين وهم يمنعون الرجل الذي هدد بالقفز من فوق الجسر .

وفي الوقت نفسه، تجمع حشد من حوالي 75 شخصاً أسفل الجسر وبادروا إلى توثيق الحادثة بهواتفهم النقالة.

وأغلق جزء من الطريق المزدحم حتى تم تأمين الرجل ثم وضع في سيارة إسعاف.

واكد متحدث باسم شرطة العاصمة انه تم احتجاز الرجل بموجب قانون الصحة العقلية.