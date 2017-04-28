اتُهِمَت موظفة صيانة أمريكية باغتصاب طالب يبلغ من العمر (16عاماً) في ولاية تنيسي الأمريكية.

واستدرجت “جيسيكا جاليون”، البالغة من العمر (29 عاماً)، الطالب إلى أحد الفصول واغتصبته، بعد أن ألقي القبض عليها شهر فبراير الماضي، واتهمت بالاغتصاب أيضًا.



وأوضحت صحيفة “الإندبندنت” أن مقاطعة مدارس “رون كاونتي”، والمتعهد الذي عيّن الموظفة “جيسيكا” يواجهون اتهامات بدفع غرامة 4.5 مليون دولار.

وقالت الدعوى القضائية التي رفعها والدا الصبي إن ممارسة الجنس لم “تكن مرحب بها أو مرغوب فيها”.

وأشارت الدعوى إلى أن الواقعة حدثت في أغسطس الماضي عندما التقت الموظفة والطالب لأول مرة في مدرسة “Midway” الثانوية، واستمرت الموظفة في مضايقته لعدة أشهر.