على الرغم من أن الجمعية الأمريكية للطب النفسي لم تعترف بعد بـ”الإدمان الجنسي” على أنه مرض رسمي إلا أنك كنت قد سمعت هذا المصطلح من قبل.

ويتميز الإدمان الجنسي بأفعال وأفكار جنسية قهرية يفترض أن الشخص لا يستطيع السيطرة على سلوكه الجنسي بسببها.

يقول “روبرت فايس”، المؤسس لمعهد الانتعاش الجنسي، في لوس أنجلوس: “الادمان الجنسي لا يتعلق بالجنس، بل يتعلق بالهوس”.

وفي هذا السياق، ذكر موقع “هيلث” بعضاً من المشاهير عُرِفَ عنهم إدمانهم على الجنس ومنهم:

1. مغني الراب “كاني ويست”: في عام 2006، كشفت مجلة “رولينج ستون” عن أنّ زوج نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” يستمتع بمشاهدة المواد الإباحية. ومع ذلك، صدم “كاني ويست” عام 2009، القراء عندما قال إنّه كان مدمناً الجنس في سنّ مبكرّة من عمره.

2.ديفيد دوتشوفني: تزوج من “Tea Leoni” عام 1997 ولديه طفلان، لكن هذا لم يوقف الشائعات عن أنّه مدمن جنس، حتّى اعترف في أغسطس 2008، بإدمان الجنس وإجرائه فحوصات للتخلص من الادمان الجنسيّ.

3.مايكل دوغلاس: لعب أدواراً تمثيلية في اثنين من الأفلام الاباحية، وأفيد أن “دوغلاس” دخل مركزاً لاعادة التأهيل من الادمان على الجنس في عام 1993.

4. تايجر وودز: أحدث المشاهير الذين قيل أنهم ممن أدمنوا الجنس. وقد اعتذر على موقعه على الانترنت: “أنا مدرك تماما لخيبة الأمل والأذى الذي تسببت به للكثير من الناس، ومن بينهم زوجتي وأولادي”.