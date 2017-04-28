نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّ، الأدوار المثيرة التي قدّمتها الممثلة الأميركية ميغين ماركل، والتي ارتبط اسمها بالأمير “هاري” منذ حوالي السنة، وهما اليوم في صدد العيش سوياً في لندن.

وشاركت ميغين في الكثير من الأفلام لكنّها اشتهرت بأدوارها في المسلسلات الأميركيّة أكثر غلى غرار “CSI: NY” في العام 2006 حيث جسّدت دور “فيرونيكا بيريز” وهي عاملة تنظيف كانت تعمل لدى رجال الأعمال بثيابٍ مثيرة للغاية.

في العام 2009، برهنت ميغين أنّها ليس مجرّد ممثلة جميلة حين ظهرت في مسلسل “Knight Rider” وأدّت دور جنديّة تُدعى “آني أورتيز”.

وقدّمت ميغين الكثير من الأدوار في السينما مثل “A Lot Like Love” عام 2005 إلى جانب الممثل آشتون كوتشر وفي العام 2011 فيلم “Horrible Bosses” إلى جانب جينفر آنستون.

ثمّ ظهرت ميغين في برنامج “Deal Or No Deal” التلفزيوني عام 2006 حين كانت عارضة الأزياء التي تحمل الحقيبة رقم “24”.

وتبقى أبرز أدوارها حين قدّمت دور البطولة “رايتشيل زاين” في مسلسل “Suits” وطبعاً لم يخل المسلسل من المشاهد الساخنة!