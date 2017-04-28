اعتبر الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، أن زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، لمصر، بمثابة اعتراف منه بالانقلاب الذي نفذه السيسي على الرئيس الشرعيّ محمد مرسي.

وقال في تغريدةٍ له على “تويتر” إنّ البابا يعلم أن هذا الشخص –في إشارة إلى السيسي- ليس الرئيس الشرعي المنتخب لحكم المصريين وان رئيس جمهورية مصر العربية هو فخامة الدكتور محمد مرسي .

يعلم البابا ان هذا الشخص ليس الرئيس الشرعي المنتخب لحكم المصريين وان رئيس جمهورية مصر العربية هو فخامة الدكتور محمد مرسي فك الله أسره #مصر pic.twitter.com/MJL0zGvnyb — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

وكتب تغريدةٍ أخرى قال فيها: “اعترافا منه بأنه رئيس انقلاب للجيش أسند عبد الفتاح السيسي مهام زيارة البابا فرنسيس الأول، إلى مصر”.

اعترافا منه بانه رئيس انقلاب للجيش أسند عبد الفتاح السيسي مهام زيارة البابا فرنسيس الأول، إلى مصر، التي تبدأ غدا الجمعة، للقوات المسلحة #مصر pic.twitter.com/0Fe77SKUe8 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

وطلب “ريان” من متابعيه على “تويتر” الردّ على زيارة البابا لمصر، بتوجيه التحية الى الرئيس الشرعي محمد مرسي.

#شير وجهوا معي التحية الى فخامة الرئيس الشرعي محمد مرسي هذا افضل رد على زيارة البابا غير الشرعية وغير الرسمية لرئيس غير شرعي وغير رسمي #مصر pic.twitter.com/jm6OP4bBdU — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

ووصل البابا فرانسيس إلى القاهرة ظهر الجمعة، في زيارة تستمر يومين ووصفت بـ”التاريخية”.

وتأتي زيارة البابا لمصر بعد أسابيع من مقتل العشرات في تفجيري كنيستين في مدينتي طنطا والقاهرة، أعلنت على إثرهما السلطات المصرية حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.