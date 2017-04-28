اعتبر الإعلامي بقناة الجزيرة، ، أن زيارة بابا الفاتيكان ، لمصر، بمثابة اعتراف منه بالانقلاب الذي نفذه على الرئيس الشرعيّ .

 

وقال في تغريدةٍ له على “تويتر” إنّ البابا يعلم أن هذا الشخص –في إشارة إلى السيسي- ليس الرئيس الشرعي المنتخب لحكم المصريين وان رئيس جمهورية العربية هو فخامة الدكتور محمد مرسي .

 

وكتب تغريدةٍ أخرى قال فيها: “اعترافا منه بأنه رئيس انقلاب للجيش أسند عبد الفتاح السيسي مهام زيارة البابا فرنسيس الأول، إلى مصر”.

وطلب “ريان” من متابعيه على “تويتر” الردّ على زيارة البابا لمصر، بتوجيه التحية الى الرئيس الشرعي محمد مرسي.

ووصل البابا فرانسيس إلى القاهرة ظهر الجمعة، في زيارة تستمر يومين ووصفت بـ”التاريخية”.

 

وتأتي زيارة البابا لمصر بعد أسابيع من مقتل العشرات في تفجيري كنيستين في مدينتي طنطا والقاهرة، أعلنت على إثرهما السلطات المصرية حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

 