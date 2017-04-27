في قصة تشبه الأفلام، وجدت سيدة يابانية تعاني من ضائقة مادية بالصدفة “وصفة سرية” من والدها المتوفى أصبحت على أثرها مليونيرة.

وكانت هيرو تاناكا تبلغ من العمر 21 عاما عندما توفي والدها، وظنت أن وصفته السرية لطريقة تحضير طبق “كوشيكاتسو” المحلي قد دفنت معه.

فتوجهت لدراسة الأدب في الجامعة، إلا أنها قررت ترك الدراسة والبدء في مسار وظيفي. وفي أوقات فراغها، حاولت تاناكا طبخ الأكلة المحلية المتكونة من لحم وخضراوات تقلى في الزيت على طريقة والدها، ولكن دون جدوى.

ثم قررت في التسعينيات العمل في مجال المطاعم، لتلتحق بأحدها في مدينة أوساكا اليابانية.

وبحلول عام 2008، اضطر صاحب المطعم الذي كانت تعمل فيه إلى إغلاقه نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ما زاد من صعوبة الأمور عليها.

وفي يوم من الأيام، كانت تاناكا ترتب أغراضها عندما عثرت بالصدفة على ورقة مكتوبة بخط يد والدها توضح وصفته الخاصة بأكلة الكوشيكاتسو.

وقادتها هذه الوصفة لتصبح أحد مؤسسي مطعم “كوشيكاتسو تاناكا” الذي حقق نجاحا كبيرا، ما دفعهما لافتتاح الفرع الثاني.

وبمرور الوقت، أصبح للمطعم 146 فرعا في اليابان وفرعا في ولاية هاواي الأميركية، فضلا عن خطط لافتتاح 40 فرعا هذا العام في مناطق مختلفة.

وعن النجاح الهائل الذي حققه مطعمها تقول تاناكا “كل هذا حدث بسبب وصفة والدي”.