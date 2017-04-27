تحدثت تقارير عن وفد مؤلف من 25 موظفا في الإدارة الأميركية سيصلون إلى إسرائيل، الخميس، من أجل التباحث مع موظفين ومسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وديوان الرئيس الإسرائيلي حول الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويتوقع أن يرافق ترامب ابنته إيفانكا وزوجها.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم، أن ثمة أمرا واحدا واضحا، وهو أن ترامب سيعلن عن اعتراف أميركي بأن ‘القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل’، وذلك خلافا للموقف الرسمي الأميركي التاريخي الذي نظر إلى القدس الشرقية على أنها أرض محتلة. وبحسب الصحيفة، فإنه سيصرح، مقابل ذلك، بتأييده لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. كذلك فإن ترامب لن يعلن عن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ووفقا للصحيفة، فإن زيارة ترامب ستكون قصيرة ولا تتعدى مدتها يوما ونصف اليوم، وسيزور خلالها السلطة الفلسطينية.

وأفاد التقرير أن “ترامب” سيصل إلى المنطقة وبجعبته صفقة جديدة لتحريك ما يُسمى بالعملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس أجزاءٍ تقبلها إسرائيل من مُبادرة السلام العربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن ترامب لم يكن ليزور إسرائيل دون التقدم المُهم في المفاوضات التي تجري خلف الكواليس حول المُبادرة التي تبناها وسيطرحها صفقة. وتزامن الإعلان عن المُبادرة الجديدة للرئيس الأمريكي مع تردد في الأسابيع الأخيرة من نيته عقد مؤتمرٍ إقليمي في واشنطن بمُشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وعددٍ من الدول العربية “السنية المعتدلة”، وفي مقدمتها السعودية.

وتحدثت مصادر أن إدارة الرئيس ترامب تعكف في هذه الأيام على بلورة المبادرة، حيث ستكون السعودية، الأردن ومصر، أدوات في تسويقها وتنفيذها. وتشترط على محمود عباس وقف “الإرهاب”، فيما تلتزم إسرائيل بلجم الاستيطان في الضفة الغربية المُحتلة.