شنَّ الممثل المصري، هشام عبد الله، هجوما عنيفا على الرئيس المصري ونظامه، متهما إياه بالكذب والخداع والنفاق، مطالبا باستذكار وعوده التي لم تنفذ على مدار ثلاثة أعوام.

 

كما طالب “عبد الله” خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة “الشرق”، الشعب المصري باخذ الحيطة والحذر من الفنانين من امثال “” والإعلاميين من امثال “”، مؤكدا على انهم يخدعون المصريين ولحم كتافهم من خيره، على حد قوله.

 

وتطرق “عبد الله” لواقعة الفتاة السيناوية التي طالبت بوقف الإعلامي أحمد موسى عند حده بعد مطالبته بتهجير أهالي ونسفها عن بكرة أبيها، شاتما أحمد موسى قائلا: “يا بوبي يا ابن البوبي”، مؤكدا رغبته بشتم أحمد موسى بأحقر أنواع الشتيمة.

 

 