شنَّ الممثل المصري، هشام عبد الله، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه، متهما إياه بالكذب والخداع والنفاق، مطالبا الشعب المصري باستذكار وعوده التي لم تنفذ على مدار ثلاثة أعوام.

كما طالب “عبد الله” خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة “الشرق”، الشعب المصري باخذ الحيطة والحذر من الفنانين من امثال “محمد صبحي” والإعلاميين من امثال “أحمد موسى”، مؤكدا على انهم يخدعون المصريين ولحم كتافهم من خيره، على حد قوله.

وتطرق “عبد الله” لواقعة الفتاة السيناوية التي طالبت السيسي بوقف الإعلامي أحمد موسى عند حده بعد مطالبته بتهجير أهالي سيناء ونسفها عن بكرة أبيها، شاتما أحمد موسى قائلا: “يا بوبي يا ابن البوبي”، مؤكدا رغبته بشتم أحمد موسى بأحقر أنواع الشتيمة.