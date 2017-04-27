قال سياسي أوغندي، إن مواطنة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاماً لديها 38 طفلاً من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية، وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية.

وأنجبت مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال شرق العاصمة كمبالا، جميع أطفالها من نفس الرجل.

وقال سامارى موسينيرو، عضو مجلس المقاطعة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن أعمار الأطفال تتراوح بين أربعة أشهر و23 عاماً، وفق ما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضاف موسينيرو أن المرأة تكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي مساعدات مالية من والدهم.

وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة لنباتانزى كي تقوم بزراعتها لمواجهة أعباء المعيشة.