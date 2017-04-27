تحدث الفنان السوري جمال سليمان عن تجربته المريرة بوفاة والديه في أسبوع واحد في وطنه، من دون ان يتمكن من وداعهما أو حضور جنازتيهما والأخذ بالعزاء.

وقال سليمان خلال استضافته من الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة “سي بي سي”: “كنت بعيد لا اقدر ان انزل الى سوريا لان اسمي كان على الحدود وبتقديري لو ذهبت هناك، سأتعرض إلى اهانات واعتداء على كرامتي كانسان ولا اعتقد ان هذا شيء استطيع ان اتحمله”.

وأضاف: “عندما توفيت أمي كان والدي نائماً، فأخذوها من دون اي يشعر، وعندما استيقظ لم يجد احداً في البيت إلّا ابن اختي الذي قال له انها راحت المستشفى وسترجع، فرد عليه والدي قائلاً من أخذوا جدتك سيأتوا ليأخدوني بعد قليل، وفعلا ثاني يوم توفي”.