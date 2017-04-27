بعد طول انتظار أنهت مجموعة الرائد للتطوير العقاري العُمانية الغموض حول خطتها لبناء مركز تجاري في سلطنة عمان مستوحى من مركز “ويستفيلد” للتسوق الموجود في العاصمة البريطانية لندن.

وبدأت أعمال البناء على المشروع، الذي من المتوقع تسليمه في سبتمبر/أيلول 2018. وسيطلق على المشروع اسم “العريمي بوليفارد،” نسبة لرجل الأعمال العماني فهد العريمي المالك للمجموعة.

وسيقع المركز في ضاحية الخوض وسط العاصمة العمانية مسقط، وسيمتد على مساحة 147 ألف متراً مربعاً. وستبلغ تكلفة البناء 164 مليون دولار، ومن المخطط أن يضم أكثر من 210 متاجر.

وستزوّد قبّة المركز الزجاجية بألواح شمسية، ما يجعله أول مركز تجاري في عمان صديق للبيئة.