بعد طول انتظار أنهت مجموعة الرائد للتطوير العقاري العُمانية الغموض حول خطتها لبناء مركز تجاري في مستوحى من مركز “” للتسوق الموجود في العاصمة البريطانية .

 

 

وبدأت أعمال البناء على المشروع، الذي من المتوقع تسليمه في سبتمبر/أيلول 2018. وسيطلق على المشروع اسم “العريمي بوليفارد،” نسبة لرجل الأعمال العماني المالك للمجموعة.

 

وسيقع المركز في ضاحية الخوض وسط العاصمة العمانية ، وسيمتد على مساحة 147 ألف متراً مربعاً. وستبلغ تكلفة البناء 164 مليون دولار، ومن المخطط أن يضم أكثر من 210 متاجر.

 

وستزوّد قبّة المركز الزجاجية بألواح شمسية، ما يجعله أول في عمان صديق للبيئة.