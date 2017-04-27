بعد ثمانية أشهر من طرد السلطات المغربية له، نشر الصحفي الإيطالي المدعو “لويجي بيلاتسا” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو صادم بخصوص دعارة القاصرات بمدينة مراكش المغربية.

وقال”بيلاتسا” تعليقا على الفيديو أنه “بعد الكثير من المشاكل تمكنا من الحصول جزئيا على الأقل من المواد التي تم ضبطها، وقمنا بتوضيح ما يحصل بالمغرب بخصوص دعارة الأطفال”.

وأضاف “أتذكر حينما تم طردي من المغرب لأنني عملت على موضوع دعارة الأطفال، وقد ضاعت العديد من المواد المصورة لكن سيتم بث مقطع في برنامج Le Iene.الذي يقدمه على أحد القنوات الإيطالية.

وكانت السلطات المغربية قامت بتاريخ 28أيلول/ سبتمبر 2016 بطرد الصحفي الإيطالي، بعد عمله على تحقيق حول دعارة الأطفال في مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمملكة، لفائدة إحدى القنوات الإيطالية.

وقال الصحفي حينها، إن الأمن منعه من التواصل مع السفارة الإيطالية، وبعد التحقيق معه، قام بنقله ومرافقه إلى المطار حيث جرى ترحيلهما في اتجاه بلدهما، متحدثًا عن أنه عاين بنفسه وجود دعارة للأطفال في المدينة.

إلّا أن لويجي، وبمجرّد ما دخل الطائرة، سجّل فيديو نشره فيما بعد، قال فيه إنه تمكن من توثيق دعارة الأطفال بكاميرات خفية صغيرة، وإنه أنهى التصوير الأساسي وقام بتحفيظ الفيديو قبل أن تصله إليه الشرطة، وقد أجرى لويجي حواراً مع موقع إيطالي أكد فيه أن البرنامج حول الدعارة سيعرض قريبًا، وهو ما تم نشره اليوم.