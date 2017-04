#wafaaqamar #hitham_mohamed @hithammohamed3 #weddingdress 👗 اتيلية سوارية هشام مصطفي واية هشام makeup 💄 @monaesmailmakeup #hair_dresser @sayedrehemofficial 💇🏻#دار_مناسبات_الشرطة ياريت تفهموا بقا 👰🏻

A post shared by وفاء قمر (@wafaaqamar) on Apr 24, 2017 at 5:50am PDT