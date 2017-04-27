في إطار فعالية أطلق عليها اسم “الصلاة قرة عيني”، أقام ألفان و600 طفل تركي من 70 مدرسة ابتدائية، صلاة الضحى جماعةً، اليوم الخميس، في أحد مساجد مدينة إسطنبول.

وتهدف الفعالية التي تنظم للسنة الرابعة على التوالي، إلى إضفاء المرح والسرور في نفوس الأطفال، وتشجيعهم للتردد على المساجد، وأداء الصلاة.

وفي حديث للأناضول، قالت “خوليا دمير” مديرة إحدى المدارس المنظمة للفعالية: “نرغب برفع عدد أصوات الأطفال في المساجد، وزيادة اهتمامهم بها، فضلا عن إرساء القيم الوطنية والمعنوية في نفوسهم”.

وأضافت “الفعالية لا تقتصر على أداء الشعائر الدينية فحسب، بل هي احتفالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نوزع على الأطفال فيها حلوى وكتب للرسم والتلوين، ونوفر لهم عروضا فنية للتسلية في باحة المسجد”.

وأوضحت دمير، أن فعالية اليوم تختلف بشكل كبير عن الفعاليات السابقة، نظرا للإقبال الكبير من جانب الأطفال، والأنشطة التي تخللتها.

وتابعت “قبل ثلاثة أعوام شارك نحو 500 طفل في الفعالية، وها نحن وصلنا هذا العام إلى ألفين و600، ونأمل الوصول إلى أرقام أكبر خلال السنوات المقبلة”.

واتسمت الفعالية بأجواء السعادة والمرح، ورُسمت البسمات على وجوه الأطفال الذين ارتدوا قمصان وقبعات خاصة كُتب عليها “المساجد جميلة بأصوات الأطفال”.