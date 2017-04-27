استدرج شابان مغربيّان فتاة عبر موقع “فيسبوك”، بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، قبل أن يتناوبا على اغتصابها في منطقةٍ نائية، وتصويرها لابتزازها.

وتمكنت المصالح الأمنية، من توقيف المتهمين وإحالتهما أمام محكمة الجنايات.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الشابين، عمدا إلى تصوير مشاهد فيديو للفتاة في أوضاع مخلة بالحياء، بقصد إذلالها وابتزازها.

وذكرت مصادر لموقع “اليوم 24” المغربيّ أن الشابين، من ذوي السوابق، أقاما علاقة مع فتاة عبر موقع “فيسبوك”، واطمأنت لهما والتقتهما، غير أنهما استدرجاها إلى منطقة خلاء قرب مقر الشبيبة والرياضة بحي المستقبل بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وتناوبا على اغتصابها.