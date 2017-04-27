يتناقل مستخدمون لتويتر في المملكة السعودية دعوة للتظاهر يوم الأحد احتجاجا على البطالة، بعد أيام من إعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وتمنع التظاهرات في المملكة التي شهدت دعوة مماثلة للتظاهر في 21 نيسان/ابريل ما دفع الى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المحتجين الى شوارع المدينة.

وتحت عنوان “تجمع العاطلين 30 ابريل”، دعا عدد من مستخدمي تويتر السعوديين الى التظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة الغنية بالنفط.

وكتب أحدهم “بسبب حراك 21 ابريل تم إرجاع البدلات، فيا اخي العاطل لا تحرم نفسك وانزل 30 ابريل لعل الله يفرج لك كربك”، بينما كتب مغرد اخر “انا مواطن وعمري 30سنه. خريج جامعة الملك عبدالعزيز تخصص نظم معلومات ادارية (…) ولا املك وظيفه. ارغب بالعمل”.

وجاءت الدعوة بعد أخرى مماثلة طالبت بالتظاهر الجمعة الماضي، وفي أعقاب صدور أمر ملكي السبت نص على “إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين (…) التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه”.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، توقعت المملكة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة نحو 11 بالمئة. وتأمل المملكة خفض هذه النسبة الى 9 بالمئة بحلول عام 2020 مع سعيها الى تنويع اقتصادها الذي يرتكز على النفط.