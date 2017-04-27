شنَّت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما شديدا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشددة على أن كل الظروف مهيئة للثورة على هذا النظام، واصفة إياه بـ”المجرم”، وذلك على إثر تهديد السيسي لأي محاولة لزعزعة أمن مصر.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدتها “وطن”:”المجرم العتل الانقلابي يهدد الشعب اذا قام بثورة اذا اتحركت ,, هتضيع مستقبلك ومستقبل اولادك واولاد اولادك”.

وأضافت “عرابي” تعليقا على تصريحات السيسي أن “الهاجس الوحيد لدى ذلك النطع الانقلاب هو الثورة والاطاحة به رغم الركود الكامل الذي يشوب الحراك”.

وتابعت أنه على الرغم من “كل الاعدامات والقتل ومحاولات التخويف التي يقوم بها لا يخشى الا من الشعب وهو من ناحية أخرى يرى نفسه فرعونا ويتكلم بطريقة (لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد)، موضحة بأن “هذا الانقلاب اهون واتفه من بيت العنكبوت”، بحسب وصفها.

ووجهت “عرابي” دعوة لجميع المعارضين قائلة: “تحركوا وابدأوا في تنظيم انفسكم واخلعوا ذلك النظام العسكري بكل مؤسساته، فلا يوجد جيش يستطيع الوقوف في وجه شعب”، مشددة على أن “الثورة فقط تحتاج الى قادة مخلصين”.

واختتمت “عرابي” تدوينتها قائلة: “كل لحظة تمر يدفع ثمنها أسير في سجون الانقلاب او شهيد جديد ويدفع الشعب كله ثمنها”، مؤكدة على أن “الثورة ممكنة والظروف كلها مهيئة لازالة ذلك العفن من مصر”.