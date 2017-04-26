هناك بعض الأسئلة ربما من الأفضل للرجال أن يتفادوا طرحها على النساء، خصوصاً أنها تسبّب لهنّ الإحراج الكبير.لذا، يمكنكم الإطلاع على أبرز تلك الأسئلة في هذا التقرير من موقع “صحتي”:

1.التحدّث عن الصديق السابق: من الأسئلة المحرجة التي يمكن أن يطرحها الرجل على المرأة هو المتعلّق بالتحدّث عن علاقتها السابقة وعن صديقها السابق.

لذا إن كنت تحاول التقرّب من إمرأة تثير إعجابك، ودعوتها للعشاء، فمن المفضّل أن لا تطرح هذا السؤال عليها مهما كان الثمن، وإلا فلن تلقى الجواب، وقد تسوء العلاقة بينكما.

2.السؤال عن العمر: من الأسئلة الأكثر إحراجاً التي يطرحها الرجل على المرأة هو ذاك السؤال المتعلّق بسن المرأة، والذي غالباً ما يعتبر سؤالاً محرجاً للغاية، فلا داعي لطرحه على المرأة خصوصاً أن غالبية النساء لا يبحن بعمرهن الصحيح.

3.السؤال عن وزن المرأة: يقع الرجال غالباً في خطأ طرح السؤال عن وزن المرأة وفي هذا الإطار، يعرّضون المرأة للإحراج الشديد خصوصاً إن كانت تعاني من البدانة أو الوزن الزائد، او حتى النحافة الزائدة.

لذا ما عليكم سوى التغاضي عن هذا السؤال وعدم طرحه على المرأة وتفادي إحراجها أو التسبّب بمشكلة بسبب عدم لباقتكم.

4.سؤال المرأة إن كانت تحبّك: من الأسئلة الغريبة التي قد تحرج المرأة في غالب الأحيان هو سؤال “أتحبينني؟” فهذا السؤال على الرغم من أنه محرج، إلا أنه أكثر إزعاجاً بالنسبة إلى المرأة، فهو يدلّ على عدم ثقة الرجل بها، وأنه يستخفّ بمشاعرها.

كما أن المرأة غالباً ما تخفي مشاعرها في بداية العلاقة وقد لا تبوح بمشاعرها الكاملة للرجل خشية أن يستغلها أو أن لا يبادل المشاعر عينها.