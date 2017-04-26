اكتشف علماءٌ في دراسة نشرت بمجلة الغذاء والسموم الكيميائية، أنّ شرب 4 أكواب من القهوة يومياً لا يضر بالصحة، مؤكدين أنّ هذه الكمية آمنة للمستهلكين البالغين وهي الكمية القصوى.

وتبين أيضاً أنّ 300 ملليغرام من القهوة أي 3 أكواب يومياً هي الكمية القصوى الموصى شربها من قبل النساء الحوامل.

ومعلوم أنّ الكافيين الموجود في القهوة معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمحفّزة لعمل الدماغ.

وقال المشرف على هذه الدراسة الدكتور “إيريك هنتجس” المدير التنفيذي للمعهد الدولي لعلوم الحياة: “توصلنا إلى حقيقة علمية مفادها أن استهلاك كمية محددة من الكافيين لا تتخطى الـ 400 ملليغرام لا يسبب آثاراً جانبية على صحة الانسان.”