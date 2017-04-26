تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “تويتر” فيديو يظهر لحظة خروج وزير المالية السعودي محمد الجدعان من أحد المطاعم.

وقد قام مصور الفيديو بسؤال أحد موظفي المطعم عن الشخص الذي كان جالسا في المطعم، فأكد الموظف أنه وزير المالية، وعندما سأله عما فعله الوزير أثناء خروجه من المطعم، فأجاب الموظف أن الوزير قام بأخذ كل الطعام المتبقي معه.

وأشاد المواطن بتصرف الوزير، مطالباً الجميع بالاقتداء به والحرص على حفظ النعمة وعدم ترك الطعام الفائض لأنه سيرمى في القمامة.

ولاقت خطوة الوزير السعودي اعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي إذ طالبوا باتباع نفس طريقته حتى لا يجري القاء الطعام في القمامة, وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في تناقل الفيديو والحديث عن ما فعله الوزير السعودي.

والمعروف أن السعودية من أكثر البلدان اهداراً للطعام اذ سجلت مستويات مرتفعة جداً الامر الذي أثار استياء وغضب الكثيرين من تلك التصرفات في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من بلدان العالم من الفقر الشديد وخاصة اليمن.