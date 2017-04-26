نُشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر جولةً داخلَ أحد الأنفاق السريّة التي بنتها كوريا الشمالية على الحدود مع كوريا الجنوبية، لنقل جنود الجيش الشماليين حال اندلاع الحرب.

ويظهر في الفيديو رحلة مُستخدم عبر إحدى الممرات الغامضة، قائلاً إن هذا النفق قادر على نقل قوة مكونة من 10000 جنديّ عبر الحدود في ساعة واحدة فقط.

ومنذ عام 1974 اكتشفت كوريا الجنوبية اربعة انفاق سرية بنتها كوريا الشمالية بين البلدين.

وعلى امتداد ميل تقريبا، توقف بناء أحد الأنفاق غير المكتملة في عام 1978 بعد أن قام أحد المنشقين الكوريين الشماليين بإخبار سلطات كوريا الجنوبية عن وجود النفق.



ويأتي نشر هذا الفيديو، مع تداول صور جديدة تظهر لحظة عثور حرس الحدود الكوري الجنوبي على وأحدٍ من تلك الأنفاق.



وبينما لا يزال التوتر يخيم على تصريحات الجانبين في كوريا الشمالية وأمريكا، شهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مناورة ضخمة، الثلاثاء، بالذخيرة الحية في ذكرى تأسيس القوات المسلحة لبلاده.

وكانت بيونغ يانغ قد قالت إنها “ستمحو” الولايات المتحدة “عن وجه الأرض” في حال أشعلت واشنطن حرباً في شبه الجزيرة، الأمر الذي زاد مخاوف اليابانيين.

ويمثل تنامي التهديد النووي والصاروخي الكوري الشمالي أكبر تحد أمني على الأرجح يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأرسل ترامب حاملة الطائرات كارل فينسون لإجراء تدريبات في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية كتحذير لكوريا الشمالية ولإبداء التضامن مع حلفاء الولايات المتحدة.