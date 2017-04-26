تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يكشف لحظة تحطم طائرة عمودية من نوع “كوبرا”، في منطقة “الغباوي” شرفق العاصمة عمان.

من جانبها، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنهنه في تمام الساعة الرابعة وخمسٍ واربعين دقيقة من عصر اليوم الأربعاء ٢٦ نيسان، تعرضت طائرة عمودية من نوع “كوبرا” خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي لخلل فني ما اضطر طياراها النقيب طيار عمودي مقاتل اسامة ابراهيم عبد الحافظ الرواشدة والملازم طيار مواصلات متدرب محمد نزير صبحي خلف الثوابية الى الهبوط الاضطراري ما أدى الى ارتطامها بالأرض واشتعالها.

وأضافت أن طاقم الطائرة وقد تمكن من الخروج منها حيث تم نقلهم الى مدينة الحسين الطبية وهم بوضع صحي جيد.