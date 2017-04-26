نشرت الملكة رانيا العبد الله على حسابها الخاص في انستغرام، الثلاثاء، صورة تجمعها بأبنائها الأمراء حسين وسلمى وهاشم.
وكتبت الملكة تعليقاً طريفاً على هذه الصورة العائلية، كان “الصورة مش واسعة”، بعد أن ظهرت نصفها الجانبي فقط في الصورة، واتبعت الملكة رانيا العبد الله التعليق الطريف بكتابة هاشتاغ سيلفي، عائلة، حب.
وتهتم الملكة رانيا بنشر صورها العائلية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأطفالها الأمراء، بشكل دائم، ما يُطفي حالة من الحميمة العائلية على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.
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