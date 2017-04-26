نشرت الملكة رانيا العبد الله على حسابها الخاص في انستغرام، الثلاثاء، صورة تجمعها بأبنائها الأمراء حسين وسلمى وهاشم.

وكتبت الملكة تعليقاً طريفاً على هذه الصورة العائلية، كان “الصورة مش واسعة”، بعد أن ظهرت نصفها الجانبي فقط في الصورة، واتبعت الملكة رانيا العبد الله التعليق الطريف بكتابة هاشتاغ سيلفي، عائلة، حب.

الصورة مش واسعه #سيلفي #عائلة #حب Photobomb ambush! #Selfie #Family #Love ❤️ A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Apr 25, 2017 at 8:04am PDT

وتهتم الملكة رانيا بنشر صورها العائلية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأطفالها الأمراء، بشكل دائم، ما يُطفي حالة من الحميمة العائلية على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.