أفرجت محكمة الجنايات بمدينة “هل” البريطانية عن المبتعث السعودي “شادي باداود” بكفالة مالية دفعتها السفارة السعودية بلندن؛ وشروط صارمة مع تحفظ السلطات على جواز سفره لضمان عدم سفره خارج بريطانيا.

وكانت قد وُجّهت لـِ”باداود” ٤ تهم بالتعدي على زوجته الأولى من جنسية عربية بالضرب واغتصابها في لندن، تتراوح عقوبة بعضها من 7 – 9 سنوات حسب القضاء البريطاني.

وأقدم باداود، الذي ابتعثته السعودية إلى بريطانيا لدراسة دكتوراة في الإعلام الرقمي، على الزواج من رابعة، وعلى ذمته 3 نساء أخريات، ما أدى إلى اعتراض إحداهن، وهي من جنسية عربية على تصرفه.

وبعد لقائها بزوجها، وإثر مشادة بينهما، تطورت إلى هروب الزوجة العربية من المكان فطاردها زوجها، فقامت إحدى صديقاتها المتواجدات آنذاك معها بتصوير المطاردة، فيما اتصلت أخرى بالشرطة التي ألقت القبض على الزوج، ووجهت له بضع تهم من بينها الاغتصاب والتهديد بالقتل.

وظهر “باداود” بعد خروجه من السجن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه : ” الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، أبشركم أنا بصحة جيدة ولله الحمد ، خرجت بالأمس بكفالة ، وأشكر الله سبحانه وتعالى”.

وتابع: “كذلك أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن على وقوفهم معي خلال الأيام الماضية في محنتي التي مررت بها ، وأشكر أيضاً كل شخص دعا لي دعوة صادقة خالصة من القلب سواء في السر أو في العلن ، فلقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائكم ، وها أنا أمارس حياتي بشكل طبيعي ، مع استمرار جلسات المحاكمة خلال الأشهر المقبلة”.