شنّ الكاتب الصحفي الكويتي والمثير للجدل، عبد العزيز القناعي، هجوما شديدا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما إياه بخرق الدستور العلماني التركي.

وقال “القناعي” خلال مشاركته في برنامج “الإتجاه المعاكس” المذاع على قناة “الجزيرة”، مستشهدا بما قاله كاتب إسرائيلي، أن “اردوغان” عمل على أسلمة المجتمع التركي منذ عام 2003.

وأضاف مستنكرا، أن الرئيس التركي عمل بشكل قوي على أسلمة تركيا من خلال تقييد استخدام الكحول، ومنع الاختلاط في السكن الجامعي بين الذكور والإناث، بالإضافة لسماحه بارتداء الحجاب في المدارس، وسمح بأداء الصلاة في المصالح الحكومية.