شنّ الكاتب الصحفي الكويتي والمثير للجدل، ، هجوما شديدا على الرئيس التركي رجب طيب ، متهما إياه بخرق الدستور العلماني التركي.

 

وقال “القناعي” خلال مشاركته في برنامج “الإتجاه المعاكس” المذاع على قناة “”، مستشهدا بما قاله كاتب إسرائيلي، أن “اردوغان” عمل على أسلمة منذ عام 2003.

 

وأضاف مستنكرا، أن الرئيس التركي عمل بشكل قوي على أسلمة تركيا من خلال تقييد استخدام ، ومنع الاختلاط في السكن الجامعي بين الذكور والإناث، بالإضافة لسماحه بارتداء في المدارس، وسمح بأداء في .