اعتنقت مدبّرة منزل الفنانة الإماراتيّة أحلام، الدين الإسلامي، واختارت لنفسها اسماً جديداً.

ونشرت الفنانة أحلام وثيقة صادرة عن المحكمة الإبتدائيّة تؤكّد فيها إعتناق مدبّرة منزلها الفلبينيّة “جوديت” الإسلام، وأصبح إسمها جنان.



وعلّقت أحلام على الوثيقة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “بفضل من الله تعالى، تمّ اعتناق مدبّرة منزلي “جوديت أورتجا” الإسلام، وأصبح اسمها جنان. أسأل الله لها الجنان، وأدعو لها بالثبات”.

وكان بإنتظار جنان مفاجأة أعدّتها أحلام مع أسرتها إحتفالاً بالمناسبة، وقد ظهرت الحلويات على مائدة الطعام وارتفعت الزغاريد المحتفلة.

وكانت أحلام قد شاركت في الملتقى الاعلاميّ العربيّ 14 الذي عُقد في الكويت، كما أطلّت عبر حلقة تلفزيونيّة في برنامج “ليالي الكويت”، وتحدثت عن مواضيع شخصيّة وفنيّة مختلفة.