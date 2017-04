نشرت الفنانة أحلام وثيقة رسميّة صادرة عن المحكمة الإبتدائيّة، كشفت فيها اعتناق مدبّرة منزلها، الدين الإسلامي، وعلّقت على الوثيقة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”: “بفضل من الله تعالى، تمّ اعتناق مدبّرة منزلي “جوديت أورتجا” الإسلام، وأصبح اسمها جنان. أسأل الله لها الجنان، وأدعو لها بالثبات”.وكانت أحلام قد شاركت في الملتقى الاعلاميّ العربيّ 14 الذي عُقد في الكويت، كما أطلّت عبر حلقة تلفزيونيّة في برنامج “ليالي الكويت”، وتحدثت عن مواضيع شخصيّة وفنيّة مختلفة. . ، . . . . 💫✨ @greek_house 💫✨ . . . صالون جريك هاوس . يقدم لكم اقوى العروض حاليا . . خصم ٢٠٪‏ على جميع صبغات الشعر والكولاجين و البوتكس و علاجات تنعيم الشعر الدائمة لدينا ارقى انواع الخدمات في اجواء اغريقيه شبيه بأجواء الجزر اليونانية . كل ذلك مع اقل الاسعار وافضل العروض 👌🏻 . . . . موقعنا 📍 #الكويت – الشعب البحري – قطعه ٨ شارع الكندي عماره ١١٥ الدور ٢ بجانب مطعم ميلي ميلو تلفون 📞☎️ : 00965-97781188 . تابعونا على الانستغرام 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 . @greek_house . . . ‏‫من

